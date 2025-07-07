BAD BUNNY – ORANGE VELODROME Marseille

BAD BUNNY – ORANGE VELODROME Marseille mercredi 1 juillet 2026.

BAD BUNNY Début : 2026-07-01 à 20:00. Tarif : – euros.

LIVE NATION PRESENTE : BAD BUNNY – DeBÍ TiRAR MáS FOToS World TourUne partie des recettes de la vente de billets sera reversée à la Fondation Good Bunny qui soutient les enfants et les jeunes issus de communautés défavorisées afin de favoriser le développement de leurs talents musicaux, artistiques et sportifs.Pour en savoir plus sur la Fondation Bunny, merci de vous rendre sur le site de la fondation goodbunnyfoundation.org

ORANGE VELODROME 3 BD MICHELET 13008 Marseille 13