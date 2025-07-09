LES FRANGLAISES – ZENITH DE NANCY Maxeville

LES FRANGLAISES – ZENITH DE NANCY Maxeville samedi 22 novembre 2025.

LES FRANGLAISES Début : 2025-11-22 à 20:00. Tarif : – euros.

Après 15 ans de folie sur scène et sur les routes, les Franglaises entament undernier tour de piste, une ultime saison, avec un spectacle aux accents de BestOf… de Meilleur De, dans une version encore plus folle et imprévisible. Are youready?

ZENITH DE NANCY Rue du Zénith 54320 Maxeville 54