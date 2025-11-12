Cycle Justice et Société Conférence Régis de Jorna Cours d’assises et cours criminelles

Salon d’honneur Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-12 20:00:00

fin : 2025-11-12 21:00:00

Date(s) :

2025-11-12

Exposé du fonctionnement et des spécifiés de ces juridictions criminelles suivi d’un échange avec le public.

.

Salon d’honneur Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 59 56 56 ville@angely.net

English :

false

German :

Präsentation der Funktionsweise und der Besonderheiten dieser Strafgerichte, gefolgt von einem Austausch mit dem Publikum.

Italiano :

Una presentazione del funzionamento di questi tribunali penali e delle loro caratteristiche specifiche, seguita da una discussione con il pubblico.

Espanol :

Presentación del funcionamiento de estos tribunales penales y de sus características específicas, seguida de un debate con el público.

L’événement Cycle Justice et Société Conférence Régis de Jorna Cours d’assises et cours criminelles Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2025-10-29 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme