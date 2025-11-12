Cycle Justice et Société Conférence Régis de Jorna Cours d’assises et cours criminelles Saint-Jean-d’Angély
Cycle Justice et Société Conférence Régis de Jorna Cours d’assises et cours criminelles Saint-Jean-d’Angély mercredi 12 novembre 2025.
Cycle Justice et Société Conférence Régis de Jorna Cours d’assises et cours criminelles
Salon d’honneur Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Début : 2025-11-12 20:00:00
fin : 2025-11-12 21:00:00
Date(s) :
2025-11-12
Exposé du fonctionnement et des spécifiés de ces juridictions criminelles suivi d’un échange avec le public.
Salon d’honneur Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 59 56 56 ville@angely.net
German :
Präsentation der Funktionsweise und der Besonderheiten dieser Strafgerichte, gefolgt von einem Austausch mit dem Publikum.
Italiano :
Una presentazione del funzionamento di questi tribunali penali e delle loro caratteristiche specifiche, seguita da una discussione con il pubblico.
Espanol :
Presentación del funcionamiento de estos tribunales penales y de sus características específicas, seguida de un debate con el público.
