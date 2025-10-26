Cycle La Bretagne la langue bretonne Salle Ker Anna Île-de-Batz

Cycle La Bretagne la langue bretonne Salle Ker Anna Île-de-Batz dimanche 26 octobre 2025.

Cycle La Bretagne la langue bretonne

Salle Ker Anna Rue Neuve Île-de-Batz Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-26 15:30:00

fin : 2025-10-26

Date(s) :

2025-10-26

Réalisé en 1976, ce diaporama de Nicole et Felix Le Garrec donnent la parole à un large échantillon de personnes qui témoignent de la Bretagne. Ceux qui n’ont jamais appris le français et dont le breton a été l’unique langue durant toute une vie. Ceux que l’école a obligé à parler français. Ceux qui cherchent à apprendre la langue bretonne et aussi les enseignants. Comment s’est fait le passage du breton au français ? Et comment les enfants peuvent- ils apprendre le breton en 1976 ? La séance sera suivie d’un échange avec Bob Simon, comédien et Alain Glidic, Îlien, tous deux défenseurs de la langue bretonne. .

Salle Ker Anna Rue Neuve Île-de-Batz 29253 Finistère Bretagne +33 6 81 52 22 43

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Cycle La Bretagne la langue bretonne Île-de-Batz a été mis à jour le 2025-10-15 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX