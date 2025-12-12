Cycle La démocratie pour tous Théâtre de la Concorde Paris

Imaginé par Marion Roth et Loïc Blondiaux, ce cycle de rencontres populaires vise à rendre accessibles à toutes et tous les enjeux liés aux évolutions des démocraties contemporaines, ainsi que les recherches qui les étudient. Il permet de mieux comprendre la démocratie qui nous entoure, d’identifier les menaces et défis qui pèsent sur elle, et d’explorer les pistes pour sortir de la crise actuelle.

Les différentes séances abordent des thèmes variés tels que les origines de la démocratie, les pathologies des démocraties représentatives, le rôle des réseaux sociaux ou encore la place des médias dans la construction de l’opinion. Chaque rencontre invite à dépasser les constats initiaux pour envisager des voies possibles de transformation ou d’évolution — autrement dit, comment continuer à nourrir l’espoir en des temps particulièrement difficiles.

Pensées pour s’enchaîner de manière cohérente, les séances peuvent toutefois être suivies indépendamment. Fidèle à l’esprit d’une université populaire, chaque séance d’1h30 s’ouvre désormais par une phase interactive où le public est invité à réfléchir en amont sur le thème du jour. La séance se déroule comme suit : un exposé synthétique et éclairant de Loïc Blondiaux (15 minutes), une phase d’échange entre les participants par petits groupes pour définir les questions à aborder (15 mn) suivi d’un temps d’échange entre le public et Loïc Blondiaux (1 heure).

Mercredi 28 janvier 2026 – La promesse participative : Pourquoi la démocratie participative déçoit-elle autant ? Quelle pourrait être la place des citoyens en démocratie ?

Studio Pierre Cardin

Mercredi 18 février 2026 – L’expertise profane : Quel rôle pour les savoirs citoyens en démocratie ?

Grande salle Joséphine Baker

Mercredi 18 mars 2026 – La démocratie des émotions : Comment nos perceptions, nos réactions affectives et nos expériences personnelles orientent-elles la formation de l’opinion publique ?

Studio Pierre Cardin

Ce cycle, initié lors de la saison 2024-2025, se poursuit en proposant un nouveau format d’animation sous la forme d’une conférence inversée. À travers plusieurs séances, partez à la découverte des fondamentaux de notre démocratie.

Le mercredi 18 mars 2026

de 19h00 à 20h30

Le mercredi 18 février 2026

de 19h00 à 20h30

Le mercredi 28 janvier 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-28T20:00:00+01:00

fin : 2026-03-18T21:30:00+01:00

Date(s) : 2026-01-28T19:00:00+02:00_2026-01-28T20:30:00+02:00;2026-02-18T19:00:00+02:00_2026-02-18T20:30:00+02:00;2026-03-18T19:00:00+02:00_2026-03-18T20:30:00+02:00

Théâtre de la Concorde 1 Avenue Gabriel 75008 Paris

Métro -> 1 : Concorde (Paris) (272m)

Bus -> 72 : Cours la Reine – Chevaux de Marly (Paris) (266m)

Vélib -> Petit Palais (242.58m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo