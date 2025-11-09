Cycle Marcel Pagnol. César Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse

Cycle Marcel Pagnol. César Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse dimanche 9 novembre 2025.

Cycle Marcel Pagnol. César

Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-11-09

fin : 2025-11-09

2025-11-09

Fanny, abandonnée par Marius, épouse Panisse qui adopte Césariot et l’élève comme son fils.

Fanny, abandonnée par Marius, épouse Panisse qui adopte Césariot et l’élève comme son fils. Aujourd’hui Panisse se meurt et Fanny révèle la vérité à son fils qui décide de partir à la recherche de Marius, son père.

La troupe de théâtre La Nacelle de Herm offrira une courte prestation avant le film. .

Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 44 40 cinetyr@orange.fr

English : Cycle Marcel Pagnol. César

César Running time: 2h21

Fanny, abandoned by Marius, marries Panisse, who adopts Césariot and raises him as his own.

German :

César Dauer: 2h21

Fanny, die von Marius verlassen wurde, heiratet Panisse, der Césariot adoptiert und ihn wie seinen Sohn erzieht.

Italiano :

César Durata: 2h21

Fanny, abbandonata da Marius, sposa Panisse, che adotta Césariot e lo cresce come se fosse suo.

Espanol : Cycle Marcel Pagnol. César

César Duración: 2h21

Fanny, abandonada por Marius, se casa con Panisse, que adopta a Césariot y lo cría como si fuera suyo.

