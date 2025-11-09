Cycle Marcel Pagnol Cinéma Grand Écran Saint-Vincent-de-Tyrosse
Cycle Marcel Pagnol Cinéma Grand Écran Saint-Vincent-de-Tyrosse dimanche 9 novembre 2025.
Cycle Marcel Pagnol
Cinéma Grand Écran 24 Avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes
Tarif : 4 – 4 – 5.5 EUR
Début : 2025-11-09
fin : 2025-11-09
2025-11-09
César
Une prestation de théâtre précédera le film, jouée par la troupe La Nacelle d’Herm
César
Fanny, abandonnée par Marius épouse Panisse qui adopte Césariot et l’élève comme son fils.
Aujourd’hui Panisse se meurt et Fanny révèle la vérité à son fils qui décide de partir à la recherche de Marius, son père .
Cinéma Grand Écran 24 Avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 44 40 cinetyr@orange.fr
English : Cycle Marcel Pagnol
César
The film will be preceded by a theatrical performance by Herm?s La Nacelle troupe
German : Cycle Marcel Pagnol
Cäsar
Vor dem Film findet eine Theateraufführung statt, gespielt von der Theatergruppe La Nacelle aus Herm
Italiano :
César
Il film sarà preceduto da uno spettacolo teatrale della compagnia La Nacelle di Herm
Espanol : Cycle Marcel Pagnol
César
La película irá precedida de una representación teatral a cargo de la compañía La Nacelle de Herm
