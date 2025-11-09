Cycle Marcel Pagnol Cinéma Grand Écran Saint-Vincent-de-Tyrosse

Cycle Marcel Pagnol

Cinéma Grand Écran 24 Avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : 4 – 4 – 5.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-09

César

Une prestation de théâtre précédera le film, jouée par la troupe La Nacelle d’Herm

César

Fanny, abandonnée par Marius épouse Panisse qui adopte Césariot et l’élève comme son fils.

Aujourd’hui Panisse se meurt et Fanny révèle la vérité à son fils qui décide de partir à la recherche de Marius, son père .

Cinéma Grand Écran 24 Avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 44 40 cinetyr@orange.fr

English : Cycle Marcel Pagnol

César

The film will be preceded by a theatrical performance by Herm?s La Nacelle troupe

German : Cycle Marcel Pagnol

Cäsar

Vor dem Film findet eine Theateraufführung statt, gespielt von der Theatergruppe La Nacelle aus Herm

Italiano :

César

Il film sarà preceduto da uno spettacolo teatrale della compagnia La Nacelle di Herm

Espanol : Cycle Marcel Pagnol

César

La película irá precedida de una representación teatral a cargo de la compañía La Nacelle de Herm

L’événement Cycle Marcel Pagnol Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2025-10-20 par OTI LAS