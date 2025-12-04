Cycle Marcel Pagnol Topaze Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse

Cycle Marcel Pagnol Topaze

Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : 4 – 4 – 5.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Comédie Dramatique nouvellement restaurée de Marcel Pagnol.

Topaze, instituteur à la pension Muche, est incapable de tricher sur les notes de riches cancres. Il est licencié. Il donne alors des leçons particulières au neveu d’une demi-mondaine et prend conscience de la vanité de sa mission éducative…

Le film sera présenté par Jacques Michon fidèle bénévole de notre association et cinéphile aguerri. .

Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 44 40 cinetyr@orange.fr

English : Cycle Marcel Pagnol Topaze

Marcel Pagnol’s newly restored dramatic comedy.

L’événement Cycle Marcel Pagnol Topaze Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2025-12-02 par OTI LAS