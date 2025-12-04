Cycle Marcel Pagnol Topaze Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse
Cycle Marcel Pagnol Topaze Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse dimanche 14 décembre 2025.
Cycle Marcel Pagnol Topaze
Cinéma Grand Ecran
Tarif : 4 – 4 – 5.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-12-14
fin : 2025-12-14
2025-12-14
Comédie Dramatique nouvellement restaurée de Marcel Pagnol.
Topaze, instituteur à la pension Muche, est incapable de tricher sur les notes de riches cancres. Il est licencié. Il donne alors des leçons particulières au neveu d’une demi-mondaine et prend conscience de la vanité de sa mission éducative…
Le film sera présenté par Jacques Michon fidèle bénévole de notre association et cinéphile aguerri. .
Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 44 40 cinetyr@orange.fr
English : Cycle Marcel Pagnol Topaze
Marcel Pagnol’s newly restored dramatic comedy.
