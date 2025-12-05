Cycle marqueterie de paille – par Ô P’tits Coins Le 20 mille Nantes

Cycle marqueterie de paille – par Ô P’tits Coins Le 20 mille Nantes vendredi 5 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-05 13:00 – 15:00

Gratuit : non 35 € l’atelier 35 € l’atelier ponctuel ou 260 € pour le cycle, soit 20 €/séance.

Venez découvrir ou approfondir la pratique de la marqueterie de paille tous les vendredis après-midi Ô P’tits Coins. Au programme : des exercices pour apprendre les différents motifs de base, puis réalisation d’un petit tableau 10*10cm, une paire de boucles d’oreille ou personnalisation d’un objet de chez vous. Pour la personnalisation de l’objet, écrivez-nous à bonjour@optitscoins.fr pour vérifier la faisabilité. Tout le matériel est fourni. Une boisson vous sera offerte le temps de ces ateliers pour agrémenter ce moment de convivialité. Tout public à partir de 14 ans, tous niveaux. Cycle à partir du 12 septembre jusqu’au 19 décembre hors vacances scolaires. Possibilité de venir sur un cours ponctuel s’il reste de la place.

Le 20 mille Doulon – Bottière Nantes 44300

0625809091 https://optitscoins.fr/les-ateliers/cycle-marqueterie-de-paille-tous-niveaux