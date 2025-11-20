Cycle Miles Davis à la Médiathèque musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre

Cycle Miles Davis à la Médiathèque musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre jeudi 20 novembre 2025.

Découvrez la riche programmation de ce cycle consacré à Mile Davis : soirée autour du beatmaking, initiation au sampling et un partenariat avec le Conservatoire du 11e – Charles Munch pour proposer une série de cinq conférences consacrées au musicien.

À l’occasion du centenaire de la naissance de Miles Davis, la Médiathèque musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre consacre, de novembre 2025 à avril 2026, un cycle à ce musicien majeur du XXᵉ siècle.

Au programme : exposition, conférences, concerts et ateliers.

Du jeudi 20 novembre 2025 au jeudi 30 avril 2026 :

gratuit Tout public.

