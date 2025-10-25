Cycle musical de Paul Serri Théâtre de la Concorde Paris

Cycle musical de Paul Serri Théâtre de la Concorde Paris samedi 25 octobre 2025.

Imaginé par le violoniste Paul Serri, le cycle se poursuit cette saison avec une nouveauté : aux concerts pédagogiques gratuits s’ajoutent désormais de grands concerts, pour faire entendre les chefs-d’œuvre dans leur pleine intensité. Les sessions pédagogiques associeront éclairage historique, partage d’interprétation et écoute intégrale de pièces majeures. Au programme notamment : le Quatuor n°8 de Chostakovitch, les Sextuors de Brahms, le Concerto pour violon de Beethoven ou encore un dialogue entre Bach et les musiques de l’exil. Les grands concerts, quant à eux, proposeront une immersion sensible, portée par le jeu d’ensembles de renom comme le Katok Ensemble, et par la complicité entre solistes. Une programmation exigeante et accessible, pensée pour celles et ceux qui aiment écouter, découvrir et ressentir.

Concerts pédagogiques (gratuits) :

25 octobre à 17h – L’union soviétique, la vie de Chostakovitch à travers son quatuor n°8 autobiographique. « In memory of the victims of fascism and war », Katok Ensemble

22 novembre à 17h – Le concerto pour violon de Beethoven. Paul Serri & l'orchestre du pôle supérieur de Paris-Boulogne

20 décembre à 17h – Brahms trio avec Cor Trio Bacio

Lieu : Grande salle Joséphine Baker

Parce que nous souhaitons que la musique classique appartienne à tous, ce cycle vous invite à la découvrir sous sa forme la plus vivante et émotionnelle, en écho aux sentiments qui traversent chaque œuvre.

Le samedi 20 décembre 2025

de 17h00 à 18h30

Le samedi 22 novembre 2025

de 17h00 à 18h30

Le samedi 25 octobre 2025

de 17h00 à 18h30

gratuit

Tout public.

Théâtre de la Concorde 1 Avenue Gabriel 75008 Paris

