Cycle Patrimoine Kinuyo Tanaka Cinéma La Bobine Quimperlé

Début : 2026-01-15 18:45:00
fin : 2026-01-15
2026-01-15
A 18h45 Kinuyo Tanaka, une femme dont on parle
De Pascal-Alex Vincent
France 2022 52 min Documentaire VOST
Tarif unique 4,50 €
A 20h30 La Mère
De Mikio Naruse
Japon 1952 1h37 VOST Version restaurée
Tarifs habituels du cinéma. .
Cinéma La Bobine 18 Rue Brémond d'Ars Quimperlé 29300 Finistère Bretagne
