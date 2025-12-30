Cycle Patrimoine Kinuyo Tanaka Cinéma La Bobine Quimperlé
Cycle Patrimoine Kinuyo Tanaka Cinéma La Bobine Quimperlé lundi 9 février 2026.
Cycle Patrimoine Kinuyo Tanaka
Cinéma La Bobine 18 Rue Brémond d’Ars Quimperlé Finistère
Début : 2026-02-09 20:30:00
fin : 2026-02-09
Date(s) :
2026-02-09
Les soeurs Munakata de Yazujiro Ozu
Japon 1953 1h52 VOST Version restaurée. .
Cinéma La Bobine 18 Rue Brémond d’Ars Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 96 04 57
English : Cycle Patrimoine Kinuyo Tanaka
