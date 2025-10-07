Cycle « Penser notre renaissance industrielle » Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam) Paris

Cycle « Penser notre renaissance industrielle » Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam) Paris mardi 7 octobre 2025.

Cycle « Penser notre renaissance industrielle » Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam) Paris Mardi 7 octobre, 19h00 Accès est gratuit sur inscription

Cycle « Penser notre renaissance industrielle » au CNAM

À côté des Territoires d’industrie (180 en France), pourrait-on imaginer des territoires « zéro industrie » ? Parce que les industriels ne s’y sentiraient pas accueillis, parce que les habitants n’en voudraient pas ? Pour ouvrir ce cycle de conférences sur notre renaissance industrielle, interrogeons-nous sur le lien profond et intime entre territoires et industrie…

Des territoires « zéro industrie » ?

À côté des Territoires d’industrie (180 en France), pourrait-on imaginer des territoires « zéro industrie » ? Parce que les industriels ne s’y sentiraient pas accueillis, parce que les habitants n’en voudraient pas ? Pour ouvrir ce cycle de conférences sur notre renaissance industrielle, interrogeons-nous sur le lien profond et intime entre territoires et industrie…

Conférence donnée par Olivier Lluansi – Professeur du Cnam, auteur de Réindustrialiser, le défi d’une génération, édition Les Déviations, 2024 et Virginie Saks, dirigeante associée de Compagnum, cabinet de conseil spécialisé sur l’industrie et l’ancrage territorial, directrice exécutive de la filière Deeptech et Industrie du futur de l’ESSEC Business School.

Le cycle Penser notre renaissance industrielle est ouvert à toutes et tous.

L’accès est gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-07T19:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-07T21:00:00.000+02:00

1

https://culture.cnam.fr/octobre/cycle-penser-notre-renaissance-industrielle–1574014.kjsp?RH=octobre

Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam) 292 Rue Saint-Martin, 75003 Paris Quartier des Arts-et-Métiers Paris 75003 Paris