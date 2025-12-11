Cycle Poésie-Concorde Les écritures poétiques pour penser l’époque par Rodolphe Perez Théâtre de la Concorde Paris

Imaginé par Rodolphe Perez, le cycle poésie-concorde propose plusieurs rendez-vous participatifs consacrés aux écritures poétiques contemporaines.

Chaque séance s’ouvre par une scène ouverte, pour faire entendre des voix en cours d’écriture, des textes en mouvement, là où se fabrique la pensée du présent. Ces lectures prennent place dans la chaleureuse scène du Ciné-club, avant de laisser la parole à un·e auteur·rice invité·e dont l’œuvre éclaire la thématique du mois : l’émancipation, l’attention à l’autre, les invisibles, nos héritages…

Chaque rencontre devient ainsi un moment de dialogue où se croisent lectures, échanges, analyse littéraire, réflexion politique et conversation avec le public.

Loin des clichés qui voudraient cantonner la poésie à l’abstraction ou à l’ornement, le cycle affirme au contraire que les écritures poétiques captent la vivacité du présent : elles interrogent nos gestes, nos colères, nos fragilités, nos élans. Elles accueillent les singularités de notre époque et inventent des formes pour dire ce qui nous traverse toutes et tous.

Cette rencontre entre création, pensée critique et citoyenneté fait de poésie-concorde un véritable laboratoire sensible de notre temps. Ces séquences prolonge la réflexion engagée par la programmation mensuelle du Théâtre et s’inscrit dans la volonté d’ouvrir la scène à des écritures qui arment la pensée critique.

Programme

Jeudi 15 janvier 2026 : Écrire l’émancipation

Cette première séance ouvre le cycle du côté de l’affranchissement : dans un mois où l’on interroge l’abus de pouvoir, les écritures poétiques viennent déjouer les dominations, fissurer les récits imposés et redonner souffle à des voix tenues sous silence. Lectures ouvertes et dialogue avec l’invité·e permettront de penser la poésie comme un geste d’ouverture, de résistance et de reconquête intérieure.

Jeudi 12 février 2026 : Se tenir alerte : entendre l’autre

En février, alors que l’on explore ce que l’ignorance produit en démocratie, cette séance invite à l’écoute active, attentive, parfois exigeante. La poésie y sera envisagée comme un art du décentrement : un espace où l’on apprend à entendre ce qui dérange, déplace ou révèle nos angles morts. Lectures et échanges viendront éclairer la manière dont la poésie réouvre l’attention à l’autre.

Jeudi 19 mars 2026 : Figures invisibles & reconnaissance

En mars, le cycle s’attache aux grands oubliés de nos récits communs. Cette séance sera consacrée à celles et ceux que la démocratie peine à voir ou à reconnaître. Les écritures poétiques, à travers les voix partagées en scène ouverte puis la rencontre avec l’auteur·rice invité·e, deviendront un outil de visibilité, de réparation et de justice narrative.

Parce qu’elle porte un rapport attentif au monde, une écoute du présent et des liens qui nous unissent, le Théâtre de la Concorde a choisi d’en faire un espace de réflexion citoyenne inscrit dans chacune des thématiques mensuelles du théâtre. Comment la poésie peut-elle aujourd’hui nous aider à comprendre le réel, à le partager et à nourrir l’énergie collective du vivre-ensemble ?

Le jeudi 19 mars 2026

de 19h00 à 21h00

Le jeudi 12 février 2026

de 19h00 à 21h00

Le jeudi 15 janvier 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit Tout public.

Théâtre de la Concorde 1 Avenue Gabriel 75008 Paris

