« Paris bouge-t-il ? Paroles habitantes », avec la géographe Camille Schmoll le 04 novembre 2025.

Des lieux et des liens. Des relations qui se tissent dans le temps et dans l’espace. Des lieux aimés ou délaissés. Des situations nouvelles crées par la mobilité ou encore des conflits d’usages dans l’espace… Camille Schmoll, géographe, directrice d’études de l’EHESS au sein de Géographie-Cités (CNRS, EHESS, Université Paris Cité, Université Paris 1-Panthéon Sorbonne) et membre de l’Institut Convergences Migrations, évoquera les questions de mobilités et de conflits d’usages dans l’espace public à partir des expériences vécues par les habitantes et les habitants du quartier lors d’une discussion ouverte avec le public le 04 novembre 2025 à 19h.

« Que se passe-t-il ? » : l’EHESS et la Ville de Paris s’associent pour faire raisonner les sciences sociales dans la cité.

Pensés comme un véritable laboratoire d’idées, ces nouveaux rendez-vous scientifiques et culturels invitent le public à dialoguer avec une chercheuse ou un chercheur de l’EHESS autour d’une thématique d’actualité lors d’une conférence interactive, d’une projection-débat, d’un atelier ou d’une balade urbaine. Écologie urbaine, fabrique de la ville, vivre-ensemble, migrations, frontières symboliques, écologie des savoirs et créativité citoyenne, solidarité et inclusion, éducation aux médias et à l’information seront autant de sujets débattus lors de ces rencontres ouvertes à toutes et tous dans les bibliothèques de la Ville de Paris. Pour l’EHESS, qui fête ses 50 ans en 2025, ce partenariat répond à la volonté de développer ses liens avec les acteurs du territoire afin de faire vivre les sciences sociales au-delà des sphères universitaires.

Camille Schmoll, géographe, directrice d’étude à l’EHESS, donnera la parole aux habitant·es pour interroger les mutations de Paris.

Le mardi 04 novembre 2025

de 19h00 à 21h00

gratuit

Gratuit, entrée libre

Public jeunes et adultes.

Médiathèque James Baldwin 10 Bis rue Henri Ribière 75019 Paris

+33144522770 mediatheque.james-baldwin@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/ https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/