CYCLE RACHMANINOV No.1 – SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN Boulogne Billancourt mercredi 3 décembre 2025.

CYCLE RACHMANINOV No.1 Début : 2025-12-03 à 20:30. Tarif : – euros.

STS EVENEMENTS PRÉSENTE : CYCLE RACHMANINOV NO.1Cher public,Vous avez acheté des places pour « Cycle Rachmaninov #1 » avec Mathieu Herzog, Nikita Mndoyants et l’Orchestre Appassionato pour le 04 décembre 2025 à l’Auditorium de La Seine Musicale.Pour des contraintes de planning, le concert est reporté au mercredi 03 décembre, même heure, soit 20h30.Vos billets restent automatiquement valables pour la nouvelle date sans aucune démarche de votre part.En cas d’indisponibilité pour la date de report, vous pouvez demander le remboursement de vos billetsNous vous prions de nous excuser pour ce désagrément.Grandes ŒuvresTitre : Cycle Rachmaninov #1Sous-titre : Mathieu Herzog, Nikita Mndoyants et l’Orchestre AppassionatoDate : Jeudi 04/12/2025Horaire : 20h30 Distribution : Orchestre AppassionatoMathieu Herzog, directionNikita Mndoyants, piano Programme :Rachmaninov, Concerto n° 3, Symphonie n° 1 Chapeau : L’intégrale de la musique pour orchestre de Rachmaninov : une aventure musicale et monumentale à travers l’apogée du romantisme russe en trois saisons et cinq concerts, à vivre à La Seine Musicale de 2025 à 2028. Chaque concert fera entendre une œuvre symphonique et un concerto, et sera immortalisé par un enregistrement live qui captera les mystères et les trésors de l’âme russe, synthèse de passion et de tragique, magnifiée par l’expérience de la scène pour former une nouvelle Collection Rachmaninov. Description :Le Concerto pour piano n° 3 de Rachmaninov commence par l’énoncé clair et calme d’une mélodie mais qu’on ne s’y trompe pas, c’est l’un des concertos les plus redoutables du répertoire ! D’ailleurs il ne tarde pas à s’animer, le thème passant à l’orchestre tandis que le piano s’embrase en des arpèges virtuoses.C’est le compositeur lui-même qui est au piano lors de la première de l’œuvre à New York. Le digne héritier des romantiques russes a acquis une réputation internationale. Et la popularité de ce concerto grandit au fur et à mesure des interprétations.On est loin du désespoir qui terrassa le jeune musicien après l’échec cuisant de sa Symphonie n° 1. Sensible et sévère avec lui-même, Rachmaninov avait alors sombré dans la dépression pendant de longues années. Mal reçue, sa première symphonie est pourtant l’œuvre d’un jeune musicien passionné et talentueux ! Sa noirceur est d’autant plus menaçante qu’une citation des Évangiles placée en exergue de la partition la nimbe d’un caractère énigmatique : « La vengeance est mienne, je me vengerai ». Un court motif sardonique et un thème inquiétant qui rappelle le Dies iræ sont la matière obstinée du premier mouvement, et nous hantent jusqu’au finale !Portée par un discours rhapsodique d’une virtuosité étourdissante, la musique de Rachmaninov est un concentré de l’âme russe. Mathieu Herzog, Nikita Mndoyants et l’Orchestre Appassionato racontent l’histoire d’une rédemption par l’art dans ce concert inaugural, premier enregistrement live de l’épopée Rachmaninov de La Seine Musicale.

SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN ILE SEGUIN 92100 Boulogne Billancourt 92