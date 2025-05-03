MAHLER – SYMPHONIE No. 9 – SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN Boulogne Billancourt

MAHLER – SYMPHONIE No. 9 – SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN Boulogne Billancourt vendredi 13 mars 2026.

MAHLER – SYMPHONIE No. 9 Début : 2026-03-13 à 20:30. Tarif : – euros.

STS EVENEMENTS PRÉSENTE : MAHLER – SYMPHONIE NO. 9Grandes ŒuvresTitre : Mahler, Symphonie n° 9Sous-titre : Texte et récit d’Éric-Emmanuel Schmitt – Orchestre national d’Île-de-FranceDate : Vendredi 13/03/2026Horaire : 20h30Distribution : Orchestre national d’Île-de-FranceCase Scaglione, directionÉric-Emmanuel Schmitt, texte et lectureProgramme : Éric-Emmanuel Schmitt, Rendez-vous avec MahlerMahler, Symphonie n° 9Chapeau : L’Auditorium, la salle emblématique de La Seine Musicale avec sa disposition à 360 degrés et en vignoble, est l’écrin idéal pour accueillir Les Grandes Œuvres, une programmation qui convie grands orchestres, chœurs et récitals intimistes. Chaque saison l’orchestre résident à La Seine Musicale, Insula orchestra, ainsi que les grands orchestres français et internationaux se produisent aux côtés de solistes et d’artistes émergents qui font l’actualité de la musique classique.Description : Éric-Emmanuel Schmitt n’a jamais caché son amour de la musique, indispensable à la vie et plus particulièrement à sa vie d’écrivain soucieux de la musique des mots. Pour lui, l’immédiateté des émotions qu’elle crée et sa capacité à nous transporter vers un ailleurs font de la musique un art au-dessus de tous les autres. Inspiré et ému par le parcours tragique de l’immense compositeur que fut Gustav Mahler, l’écrivain Éric-Emmanuel Schmitt revient sur sa vie et sa musique, nous invitant à une écoute renouvelée de son ultime chef-d’œuvre, traversée douloureuse qui finit transfigurée par la joie.Poignant adieu à la vie, la neuvième et dernière symphonie de Mahler s’ouvre et se referme par un mouvement lent. De caractère d’abord tendre et nostalgique, un cri de désespoir ne tarde pas à s’élever de l’orchestre, les cuivres déchirant les sonorités soyeuses des cordes. Cet art du contraste est présent à tous les niveaux car l’antagonisme entre la vie et la mort est le moteur du langage mahlérien. D’où le mélange entre populaire (la danse villageoise du deuxième mouvement) et savant, tragique et ironique (la marche funèbre grinçante du troisième mouvement), l’alternance d’une utilisation monumentale de l’orchestre ou au contraire plus chambriste, mettant en valeur tous les pupitres. Cette écriture en épisodes est un ravissement permanent dont l’Orchestre national d’Île-de-France fera entendre toute la palette de couleurs et de nuances. Le dernier mouvement, troué de silences et de citations du premier mouvement, qui résonnent comme des réminiscences, se morcelle et se referme calmement sur des sonorités lumineuses.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN ILE SEGUIN 92100 Boulogne Billancourt 92