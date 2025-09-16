Cycle répertoire Histoire et cinéma au Kerfany présenté en partenariat avec Cinéphare Cinéma le Kerfany Moëlan-sur-Mer

Cycle répertoire Histoire et cinéma au Kerfany présenté en partenariat avec Cinéphare Cinéma le Kerfany Moëlan-sur-Mer mardi 16 septembre 2025.

Cycle répertoire Histoire et cinéma au Kerfany présenté en partenariat avec Cinéphare

Cinéma le Kerfany 13 Rue des Moulins Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-16 20:30:00

fin : 2025-09-16 23:00:00

Date(s) :

2025-09-16

Cycle répertoire Histoire et cinéma au Kerfany présenté en partenariat avec Cinéphare

Projection de Le nom de la rose en VO -1986- (2h10)

De Jean-Jacques Annaud

Avec Sean Connery, Christian Slater, Helmut Qualtinger

Synopsis

En l’an 1327, dans une abbaye bénédictine, des moines disparaissent. Un franciscain, Guillaume de Baskerville aidé du jeune novice Adso von Melk mène l’enquête. C’est l’époque où l’Eglise, en pleine crise, se voit disputer son pouvoir spirituel et temporel. C’est aussi l’apogée de l’inquisition. Un thriller moyenageux très attendu préparé avec soin pendant trois ans, respectant le mieux possible l’époque et qui a coûté la bagatelle de dix-neuf millions de dollars.

Mardi 16 septembre 2025 20h30 au Cinéma Le Kerfany .

Cinéma le Kerfany 13 Rue des Moulins Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 65 88

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Cycle répertoire Histoire et cinéma au Kerfany présenté en partenariat avec Cinéphare Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2025-09-12 par OT QUIMPERLE LES RIAS