Cycle Répertoire Ciné Triskell Luçon
mercredi 16 septembre 2026 · Ciné Triskell · Luçon
Informations pratiques
Luçon
Cycle Répertoire
Ciné Triskell Boulevard Michel Phélippon Luçon Vendée
Tarif : 6 – 6 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16
fin : 2026-09-29
Date(s) :
2026-09-16
Cycle Répertoire
Du mercredi 16 septembre au mardi 29 septembre, redécouvrez les grands classiques et chef-d’œuvre du 7ᵉ- art sur grand écran à un tarif unique de 6 € la séance ! ???
Que ce soit pour revoir un chef-d’œuvre incontournable, partager un classique en famille ou vivre de grands frissons de cinéma, découvrez notre sélection de 9 films cultes :
– Beethoven
– 12 Hommes en colère
– Coup de foudre à Notting Hill
– E.T. l’extra-terrestre
– Le Distrait
– Laurel et Hardy au Far West
– Le Petit Chat curieux (Koma-neko)
– Le Troisième Homme
– Raging Bull .
Ciné Triskell Boulevard Michel Phélippon Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire
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English :
Repertoire Cycle
L’événement Cycle Répertoire Luçon a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud
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