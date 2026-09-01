Cycle Répertoire Ciné Triskell Luçon

Informations pratiques

Luçon

Cycle Répertoire

Ciné Triskell Boulevard Michel Phélippon Luçon Vendée

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16

fin : 2026-09-29

Date(s) :

2026-09-16

Cycle Répertoire

Du mercredi 16 septembre au mardi 29 septembre, redécouvrez les grands classiques et chef-d’œuvre du 7ᵉ- art sur grand écran à un tarif unique de 6 € la séance ! ???

Que ce soit pour revoir un chef-d’œuvre incontournable, partager un classique en famille ou vivre de grands frissons de cinéma, découvrez notre sélection de 9 films cultes :

– Beethoven

– 12 Hommes en colère

– Coup de foudre à Notting Hill

– E.T. l’extra-terrestre

– Le Distrait

– Laurel et Hardy au Far West

– Le Petit Chat curieux (Koma-neko)

– Le Troisième Homme

– Raging Bull .

Ciné Triskell Boulevard Michel Phélippon Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire

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English :

Repertoire Cycle

L’événement Cycle Répertoire Luçon a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud