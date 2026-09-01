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AGENDA · Luçon

Cycle Répertoire Ciné Triskell Luçon

mercredi 16 septembre 2026 · Ciné Triskell · Luçon

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mardi 29 septembre 2026
Lieu
Ciné Triskell
Adresse
Boulevard Michel Phélippon
Ville
85400 Luçon
Département
Vendée
Tarif
6 6

Luçon

Cycle Répertoire

Ciné Triskell Boulevard Michel Phélippon Luçon Vendée

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16
fin : 2026-09-29

Date(s) :
2026-09-16

Cycle Répertoire
Du mercredi 16 septembre au mardi 29 septembre, redécouvrez les grands classiques et chef-d’œuvre du 7ᵉ- art sur grand écran à un tarif unique de 6 € la séance ! ???
Que ce soit pour revoir un chef-d’œuvre incontournable, partager un classique en famille ou vivre de grands frissons de cinéma, découvrez notre sélection de 9 films cultes :
– Beethoven
– 12 Hommes en colère
– Coup de foudre à Notting Hill
– E.T. l’extra-terrestre
– Le Distrait
– Laurel et Hardy au Far West
– Le Petit Chat curieux (Koma-neko)
– Le Troisième Homme
– Raging Bull   .

Ciné Triskell Boulevard Michel Phélippon Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire  

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English :

Repertoire Cycle

L’événement Cycle Répertoire Luçon a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud

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