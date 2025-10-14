Cycle Rétrogaming à La Médiathèque de Marennes Médiathèque de Marennes Marennes-Hiers-Brouage

Médiathèque de Marennes 3, rue Samuel Champlain Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Début : Vendredi 2025-10-14

fin : 2025-10-25

2025-10-14

Exposition à la médiathèque sur le rétrogaming

Médiathèque de Marennes 3, rue Samuel Champlain Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 25 85 55 mediatheque.accueil@marennes.fr

English : Retrogaming cycle at La Médiathèque de Marennes

Retrogaming exhibition at the media library

German : Retrogaming -Zyklus in der Mediathek von Marennes

Ausstellung in der Mediathek zum Thema Retrogaming

Italiano :

Mostra sul retrogaming presso la Biblioteca multimediale

Espanol : Ciclo Retrogaming en la Mediateca de Marennes

Exposición Retrogaming en la biblioteca multimedia

