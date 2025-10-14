Cycle Rétrogaming à La Médiathèque de Marennes Médiathèque de Marennes Marennes-Hiers-Brouage
Cycle Rétrogaming à La Médiathèque de Marennes
Médiathèque de Marennes 3, rue Samuel Champlain Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime
Début : Vendredi 2025-10-14
fin : 2025-10-25
2025-10-14
Exposition à la médiathèque sur le rétrogaming
Médiathèque de Marennes 3, rue Samuel Champlain Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 25 85 55 mediatheque.accueil@marennes.fr
English : Retrogaming cycle at La Médiathèque de Marennes
Retrogaming exhibition at the media library
German : Retrogaming -Zyklus in der Mediathek von Marennes
Ausstellung in der Mediathek zum Thema Retrogaming
Italiano :
Mostra sul retrogaming presso la Biblioteca multimediale
Espanol : Ciclo Retrogaming en la Mediateca de Marennes
Exposición Retrogaming en la biblioteca multimedia
