Cycle Riposte poétique et imagination politique Théâtre de la Concorde Paris vendredi 26 septembre 2025.

Engagé-es dans la cité et à la Chaire de philosophie à l’hôpital Sainte-Anne, Faroudja Hocini et Bruno Dallaporta soutiennent que les valeurs du soin sont les valeurs de demain (et de notre habitabilité commune). Il s’agit aujourd’hui de rehausser le soin au plus haut sommet de nos institutions et de nos gouvernances.

Face aux effondrements actuels, plutôt qu’être déploratifs, ils nous invitent à être imaginatifs. La riposte poétique qu’ils proposent est une réponse profonde et créative à nos défis contemporains tels que les crises climatiques, sociales, économiques, démocratiques et politiques. Elle s’appuie sur une vision où les valeurs du soin, qu’il s’agisse du soin envers les personnes, la société, ou la planète, sont essentielles pour raviver le sens et la confiance. La riposte poétique n’est pas une utopie lointaine, mais une incitation à réenchanter le présent et l’avenir en plaçant le soin au cœur des décisions, des récits et des actions.

Leur mot d’ordre (et de désordre) :

« Soignant, soigné-es, soigneur-es, levons-nous, c’est l’heure ! » ,

Au programme :

26 septembre – Esprit, es-tu ici ou là ? Première audience avant le Procès de la Conscience, pour explorer la conscience au-delà des dualismes corps/esprit, humain/non-humain, nature/culture, et éveiller l’imaginaire collectif.

5 novembre – Le corps : énigme ou mystère ? Une métaphysique alternative du corps, entre pratiques médicales, artistiques et sociales, pour questionner ce qu'est vraiment « être vivant ».

« Faroudja et Bruno » : deux médecins, l’un soigne plutôt les corps, l’autre plutôt la psyché. Tous deux sont philosophes, l’un façonne les visions, l’autre les raconte et appelle par le verbe. Ils allient leurs talents pour penser et agir autrement.

