Cycle & Sound, Place de l’église, Bouhet, Bouhet

Cycle & Sound Dimanche 26 avril, 11h00 Place de l’église, Bouhet Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-26T11:00:00+02:00 – 2026-04-26T19:00:00+02:00

Fin : 2026-04-26T11:00:00+02:00 – 2026-04-26T19:00:00+02:00

Le dimanche 26 avril 2026, préparez vos vélos ! La Communauté de Communes Aunis Sud vous invite à la nouvelle édition du festival Cycle & Sound à Bouhet. Un événement familial, festif et entièrement gratuit.

Au programme de votre journée

Le festival s’articule autour d’une boucle musicale de 19km au départ de la Place de l’Église à Bouhet

BOUHET, Place de l’église

Dès 11h00 :

Village animations : Atelier « check ton vélo » avec l’Atelier du Biclou, parcours agilité enfants, ludik quizz,,stand mobilité et tourisme, stand biodiversité, espace lecture avec le réseau des bibliothèques Aunis Sud, espace biodiversité, Centre d’action et de citoyenneté

Restauration : Foodtruck Mamidé et boulangerie Le P’tit Talmeunier

13h30 : Concert de La Fanfarthenaise

14h30 : Départ collectif pour une balade de 19 km animée par la compagnie Les Gaillardes.

ANAIS, Marais communal

15h : Concert Trio à Corde

Animation biodiversité du Parc Naturel du Marais Poitevin

VIRSON, Château des Granges

16h15 : Concert Shameless

BOUHET, Place de l’église

17h30 : Concert Poppy Shakers

Tous les concerts sont accessibles gratuitement, même si vous ne participez pas à la balade à vélo.

Place de l’église, Bouhet place de la poste, Bouhet Bouhet 17540 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Événement familial qui invite à parcourir les paysages d’Aunis Sud lors d’une balade cyclo-musicale, ponctuant l’effort de pédaler à vélo par des concerts en plein air.

CdC Aunis Sud