Cycle & Sound, Place de l’église, Bouhet, Bouhet
Cycle & Sound, Place de l’église, Bouhet, Bouhet dimanche 26 avril 2026.
Cycle & Sound Dimanche 26 avril, 11h00 Place de l’église, Bouhet Charente-Maritime
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-26T11:00:00+02:00 – 2026-04-26T19:00:00+02:00
Fin : 2026-04-26T11:00:00+02:00 – 2026-04-26T19:00:00+02:00
Le dimanche 26 avril 2026, préparez vos vélos ! La Communauté de Communes Aunis Sud vous invite à la nouvelle édition du festival Cycle & Sound à Bouhet. Un événement familial, festif et entièrement gratuit.
Au programme de votre journée
Le festival s’articule autour d’une boucle musicale de 19km au départ de la Place de l’Église à Bouhet
BOUHET, Place de l’église
Dès 11h00 :
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Village animations : Atelier « check ton vélo » avec l’Atelier du Biclou, parcours agilité enfants, ludik quizz,,stand mobilité et tourisme, stand biodiversité, espace lecture avec le réseau des bibliothèques Aunis Sud, espace biodiversité, Centre d’action et de citoyenneté
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Restauration : Foodtruck Mamidé et boulangerie Le P’tit Talmeunier
13h30 : Concert de La Fanfarthenaise
14h30 : Départ collectif pour une balade de 19 km animée par la compagnie Les Gaillardes.
ANAIS, Marais communal
15h : Concert Trio à Corde
- Animation biodiversité du Parc Naturel du Marais Poitevin
VIRSON, Château des Granges
16h15 : Concert Shameless
BOUHET, Place de l’église
17h30 : Concert Poppy Shakers
Tous les concerts sont accessibles gratuitement, même si vous ne participez pas à la balade à vélo.
Place de l’église, Bouhet place de la poste, Bouhet Bouhet 17540 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Événement familial qui invite à parcourir les paysages d’Aunis Sud lors d’une balade cyclo-musicale, ponctuant l’effort de pédaler à vélo par des concerts en plein air.
CdC Aunis Sud
À voir aussi à Bouhet (Charente-Maritime)
- Festival cycle and sound Bouhet 26 avril 2026