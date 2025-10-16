Cycle sur la maintenance en architecture – Conversation #1 : L’auto-réhabilitation accompagnée Maison de l’Architecture Île-de-France Paris

Cycle sur la maintenance en architecture – Conversation #1 : L’auto-réhabilitation accompagnée Maison de l’Architecture Île-de-France Paris jeudi 16 octobre 2025.

Cycle sur la maintenance en architecture – Conversation #1 : L’auto-réhabilitation accompagnée Jeudi 16 octobre, 19h00 Maison de l’Architecture Île-de-France Paris

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-16T19:00:00 – 2025-10-16T21:00:00

Fin : 2025-10-16T19:00:00 – 2025-10-16T21:00:00

La Maison de l’architecture Ile-de-France et le Conseil régional de l’Ordre des architectes d’Ile-de-France lancent un cycle de conversations-conférences consacré à la question de la maintenance en architecture.

La maintenance s’impose aujourd’hui comme un principe constitutif du projet architectural. Elle ne relève plus d’une logique d’intervention postérieure, mais d’une épistémologie du bâti en transformation. Penser par la maintenance, c’est reconnaître l’architecture comme système évolutif, traversé par les usages, les défaillances et les réajustements. Le projet cesse d’être un aboutissement pour devenir un processus de régulation, où le temps, la fragilité et l’adaptation acquièrent valeur de conception.

Cette première conversation s’ouvre sur le thème de l’auto-réhabilitation, elle réunira, Daniel Cérézuelle, philosophe et sociologue qui travaille depuis plusieurs années sur les rapports entre technique, autonomie et culture du faire, il est membre du PADES et de la FEDAC, et Alexandra Pitz, architecte, A à Z architectes, dont le travail interroge la place du corps, de la matière et du soin dans le processus de construction, ainsi que la continuité entre bâtir, habiter et maintenir.

Conversation modérée par Soraya Baït-Ihaddadene, architecte, conseillère ordinale à l’Ordre des architectes d’Ile-de-France et administratrice de la Maison de l’architecture Ile-de-France.

Maison de l’Architecture Île-de-France 148 rue du Faubourg Saint-Martin 75010 Paris Paris 75010 Quartier de l’Hôpital Saint-Louis Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctcMqguqsoK7CxbPTwETYY0WcwQFSJjurT33c0mM4TNOMf4Q/viewform »}]

La Maison de l’architecture Ile-de-France et le Conseil régional de l’Ordre des architectes d’Ile-de-France lancent un cycle de conversations-conférences consacré à la question de la maintenance en …

©Maison de l’architecture Ile-de-France