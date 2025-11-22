Cycle Vers une ville sensible : Repenser notre rapport à l’espace urbain Théâtre de la Concorde Paris

La ville moderne occidentale a peu à peu étouffé la richesse sensorielle de l’expérience urbaine, au profit d’une architecture standardisée et d’une technologie dominante. Face à cela, ce cycle défend l’idée d’une « Ville Sensible », où la technique servirait l’humain, et non l’inverse. Cette approche vise à remettre les cinq sens au cœur de la vie urbaine, en créant des environnements plus riches, plus humains, plus vivants.

Les espoirs nés pendant le confinement (ralentir le rythme, réinventer les usages, enrichir les ambiances urbaines) ont vite été balayés par le retour d’une « Ville-Machine » dominée par l’efficacité et la vitesse. Pourtant, c’est bien en ville que se jouent les grands enjeux de notre société : justice sociale, démocratie, écologie.

Historiquement, la ville était un récit fait d’espaces vécus, comme le rappelle l’historien Patrick Boucheron : « l’architecture se pratiquait plus qu’elle ne se regardait ». Mais aujourd’hui, cette richesse a disparu, remplacée par un urbanisme froid, sans transitions, sans nuances, où l’expérience humaine est réduite.

Ce cycle de rencontres vise à redonner de la place à la subjectivité, à l’émotion, à la perception sensible dans la façon dont on conçoit et vit la ville. Il a pour ambition d’ouvrir ce débat aux experts, mais aussi aux artistes afin de nous nourrir de leur créativité, et bien sûr aux citoyens eux-mêmes et de leur expertise d’usage de la ville.

Parrainé par Patrick Boucheron et organisé en partenariat avec Pauline Marchetti, Jacques Ferrier et Sensual City, ce cycle se déroule en 3 étapes :

Le 22 novembre, vous êtes invités à participer à une séance de préfiguration participative qui permettra de tester avec vous les axes de travail de la démarche.

, vous êtes invités à participer à une séance de préfiguration participative qui permettra de tester avec vous les axes de travail de la démarche. Début 2026, deux rencontres intermédiaires seront organisées, programmation à venir.

Avec

Patrick Boucheron est historien, professeur au Collège de France et président du comité d'orientation du Théâtre de la Concorde

Pauline Marchetti est architecte, fondatrice du laboratoire de réflexion Sensual City et professeure École des Arts Décoratifs Paris

Jacques Ferrier est architecte et urbaniste, fondateur du laboratoire de réflexion Sensual City et professeur des Écoles d'Architecture.

Alors que la course à l’efficacité et la standardisation des espaces urbains dominent, le Théâtre de la Concorde vous invite à repenser l’expérience urbaine, pour « Faire corps » avec cette ville, pour qu’elle serve l’humain et non la machine.

