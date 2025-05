CYCL’EAU Bordeaux-Nouvelle Aquitaine 2025 – palais 2 l’atlantique Bordeaux, 21 mai 2025 07:00, Bordeaux.

CYCL’EAU Bordeaux-Nouvelle Aquitaine 2025 21 et 22 mai palais 2 l’atlantique Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-05-21T09:00:00+02:00 – 2025-05-21T18:00:00+02:00

Fin : 2025-05-22T09:00:00+02:00 – 2025-05-22T17:00:00+02:00

En 2025, CYCL’EAU fêtera son 25ème événement et son 20ème Salon lors de CYCL’EAU Bordeaux Nouvelle-Aquitaine.

Venez célébrer ce moment à nos côtés au travers d’une édition spéciale qui réunira l’ensemble de nos partenaires : l’Agence de l’eau Adour-Garonne, la Région Nouvelle-Aquitaine, le département de la Gironde, Bordeaux Métropole, la Régie de l’eau Bordeaux Métropole, la Mairie de Bordeaux, Eau 17, Eau 47, SMDE 24, Rives & Eaux du Sud-Ouest, l’ASTEE, Aquanova, Aqua-Valley, Soltena, AITF, FNCCR, FRTP, Les Canalisateurs, l’Office International de l’eau…

CYCL’EAU a compris très tôt l’importance de préserver la Ressource en créant le 1er salon professionnel territorial dédié à la gestion de l’eau au cœur des bassins hydrographiques. Notre mission a pour objectif de mettre en relation élus, collectivités territoriales, délégataires, industriels, bureaux d’études, offreurs de solutions et réseaux de négoces.

Un format à taille humaine, une empreinte régionale, des échanges efficients, des ponts inter-bassins, CYCL’EAU a su interpeller les régions et leur proposer des solutions pour répondre à leurs enjeux.

Soutenue par les acteurs majeurs de la Filière Eau et de l’économie locale, CYCL’EAU est fière de pouvoir soutenir l’effort collectif en proposant un rendez-vous de proximité, et en privilégiant les rencontres qualitatives et l’activation de synergies entre professionnels régionaux d’un même bassin.

Nous vous donnons rendez-vous les 21 & 22 Mai 2025 au Palais 2 l’Atlantique de Bordeaux pour la 6ème édition de CYCL’EAU Bordeaux Nouvelle-Aquitaine pour 2 jours d’échanges : dynamiser la filière, assurer la promotion de ses acteurs, mettre en avant les dernières innovations et contribuer à une meilleure gestion de la ressource.

palais 2 l’atlantique cours charles bricaud 33000 BORDEAUX Bordeaux 33300 Le Lac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.cycleau.fr/edition/cycleau-bordeaux-nouvelle-aquitaine-2025 »}]

Le Salon de gestion de l’eau en Adour Garonne salon eau