Cycles de conférences du Parc | Et si on pouvait cultiver l’eau ? par Simon Ricard Salle des Fêtes Treignac

Depuis quelques années, sécheresses, inondations, incendies et tensions autour de l’eau se multiplient dans notre pays. Autant de manifestations qu’exacerbe le changement climatique, mais qui ont toutes en commun des cycles de l’eau dégradés dans nos territoires.

A ces problèmes croissants, un mot d’ordre qu’on entend partout Il faut s’adapter . Lutter contre le gaspillage, protéger la ressource, sélectionner des plantes résistantes au sec… […]

Et si on pouvait faire beaucoup mieux… comme par exemple cultiver l’eau ? […]

Intervenant

Simon Ricard, Président de l’association Pour une Hydrologie Régénérative, conférencier, consultant et formateur en agriculture et hydrologie régénératives, au sein du bureau d’étude PermaLab.

Gratuit. Durée de la conférence 1h suivi d’un temps d’échanges et d’un pot convivial offert par le Parc. .

