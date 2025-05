Cycles de conférences du Parc | La forêt et son sol par Marc-André Selosse – Salle des Fêtes Treignac, 22 mai 2025 19:00, Treignac.

On oublie la partie souterraine des arbres et, plus encore, la biodiversité qui se cache dans les sols pourtant, c’est cela qui construit la forêt… Champignons, animaux, bactéries sont à l’action parmi les sols. Venez découvrir ce que cachent les arbres en forêt et ce qui peut construire la gestion et la durabilité des forêts de demain.

Marc-André Selosse, botaniste et mycologiste, professeur du Museum national d’histoire naturelle de Paris et aux Universités de Kunming (Chine) et Gdansk (Pologne).

Gratuit. Durée de la conférence 1h suivi d’un temps d’échanges et d’un pot convivial offert par le Parc. .

