Cycles de conférences du Parc | Pourquoi coupe-t-on une haie dans le cadre d’une gestion durable ? par Florentin Brard Le Grand Café Felletin

L’absence de gestion des haies creusoises et les évolutions climatiques amènent le bocage creusois vers sa disparition

à plus ou moins long terme. Des solutions pour aller vers un bocage aux multiples fonctions existent. Laisser plus de place aux haies pour se développer ou les couper font partie des pistes d’amélioration.

Venez découvrir à l’occasion de cette conférence l’état des lieux du bocage creusois ainsi que les pistes d’actions pour le

gérer durablement !

Intervenant

Florentin BRARD, responsable du pôle haie au CPIE des Pays Creusois, technicien agroforestier et référent régional pour le Label Haie, en Nouvelle-Aquitaine.

Gratuit. Durée de la conférence 1h suivi d’un temps d’échanges. .

