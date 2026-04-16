Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

CYCLISME BOUCLE DES COTEAUX DU COMMINGES Saman

CYCLISME BOUCLE DES COTEAUX DU COMMINGES Saman

CYCLISME BOUCLE DES COTEAUX DU COMMINGES Saman samedi 2 mai 2026.

Adresse : FOYER RURAL

Ville : 31350 Saman

Département : Haute-Garonne

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : samedi 2 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Saman

CYCLISME BOUCLE DES COTEAUX DU COMMINGES

FOYER RURAL Saman Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 14:00:00
fin : 2026-05-02

Date(s) :
2026-05-02

Préparez vous à vivre une course inoubliable avec une caravane qui précède la course, un live retransmis sur Youtube et aux commentaires un invité de marque Loïc Chetout
L’épreuve est ouverte aux catégories 1,2,3 et UFOLEP.
Ouverte aux autres fédérations.

Thomas Peyroton-Dartet, double médaillé paralympique aux JO de Paris est le parrain de cette édition.   .

FOYER RURAL Saman 31350 Haute-Garonne Occitanie   bat.lacroix@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Get ready to experience an unforgettable race with a caravan leading up to the race, a live broadcast on Youtube and guest commentator Loïc Chetout

L’événement CYCLISME BOUCLE DES COTEAUX DU COMMINGES Saman a été mis à jour le 2026-04-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE