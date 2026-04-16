Saman

CYCLISME BOUCLE DES COTEAUX DU COMMINGES

FOYER RURAL Saman Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 14:00:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Préparez vous à vivre une course inoubliable avec une caravane qui précède la course, un live retransmis sur Youtube et aux commentaires un invité de marque Loïc Chetout

L’épreuve est ouverte aux catégories 1,2,3 et UFOLEP.

Ouverte aux autres fédérations.

Thomas Peyroton-Dartet, double médaillé paralympique aux JO de Paris est le parrain de cette édition. .

FOYER RURAL Saman 31350 Haute-Garonne Occitanie bat.lacroix@yahoo.fr

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English :

Get ready to experience an unforgettable race with a caravan leading up to the race, a live broadcast on Youtube and guest commentator Loïc Chetout

L’événement CYCLISME BOUCLE DES COTEAUX DU COMMINGES Saman a été mis à jour le 2026-04-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE