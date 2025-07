Cyclisme Critérium de Vittel Vittel

Cyclisme Critérium de Vittel Vittel samedi 19 juillet 2025.

Cyclisme Critérium de Vittel

Vittel Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-07-19 18:00:00

fin : 2025-07-19 22:00:00

Date(s) :

2025-07-19

Course cycliste sur un circuit de 1 km réservée aux coureurs Elites et Open.

60 tours à réaliser

Départ à 19h

Départ et arrivée rue du Maréchal Joffre (salle du Moulin)

Animation musicale dès 18h par le groupe One ShotAdultes

0 .

Vittel 88800 Vosges Grand Est +33 6 77 75 75 57

English :

Cycling race on a 1 km circuit reserved for Elite and Open riders.

60 laps to complete

Start at 7pm

Start and finish on rue du Maréchal Joffre (salle du Moulin)

Musical entertainment from 6 p.m. by the group « One Shot »

German :

Radrennen auf einem 1 km langen Rundkurs, das für Elite- und Open-Fahrer/innen reserviert ist.

es sind 60 Runden zu absolvieren

Start um 19 Uhr

Start und Ziel Rue du Maréchal Joffre (Salle du Moulin)

Musikalische Unterhaltung ab 18 Uhr durch die Gruppe « One Shot »

Italiano :

Gara ciclistica su un circuito di 1 km riservato ai corridori Elite e Open.

60 giri da completare

Inizio alle 19:00

Partenza e arrivo in rue du Maréchal Joffre (sala del Moulin)

Intrattenimento musicale dalle 18.00 con il gruppo « One Shot »

Espanol :

Carrera ciclista en un circuito de 1 km reservado a los corredores Elite y Open.

60 vueltas para completar

Salida a las 19h

Salida y llegada en la rue du Maréchal Joffre (salle du Moulin)

Animación musical a partir de las 18.00 h con el grupo « One Shot »

L’événement Cyclisme Critérium de Vittel Vittel a été mis à jour le 2025-07-11 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE