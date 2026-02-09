Cyclisme Grand Prix Nieulois Nieul

Cyclisme Grand Prix Nieulois

Le Grand Prix Nieulois revient pour une nouvelle édition avec des courses FFC le matin et UFOLEP l’après-midi. Une journée de cyclisme ouverte aux jeunes comme aux catégories adultes. Rendez-vous à Nieul pour une grande journée de cyclisme ! .

Nieul 87510 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 59 50 44 stephanedelphine.clavaud@orange.fr

