Cyclisme Grand Prix Nieulois Nieul
Cyclisme Grand Prix Nieulois Nieul dimanche 8 mars 2026.
Cyclisme Grand Prix Nieulois
Nieul Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-03-08
Le Grand Prix Nieulois revient pour une nouvelle édition avec des courses FFC le matin et UFOLEP l’après-midi. Une journée de cyclisme ouverte aux jeunes comme aux catégories adultes. Rendez-vous à Nieul pour une grande journée de cyclisme ! .
Nieul 87510 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 59 50 44 stephanedelphine.clavaud@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Cyclisme Grand Prix Nieulois
L’événement Cyclisme Grand Prix Nieulois Nieul a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Monts du Limousin