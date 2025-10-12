Cyclisme PARIS-TOURS 2025 Chartres

Cyclisme PARIS-TOURS 2025 Chartres dimanche 12 octobre 2025.

Cyclisme PARIS-TOURS 2025

Place Châtelet Chartres Eure-et-Loir

Dimanche 2025-10-12 10:00:00

2025-10-12 12:00:00

2025-10-12

Chartres accueille, une nouvelle fois, le départ de Paris-Tours. Cette course, qui fait partie des grandes classiques, rassemble les passionnés comme les curieux et donne à chacun l’occasion de vibrer au passage du peloton.

Le public sera au rendez-vous, comme chaque année, pour encourager les coureurs et partager l’émotion du départ. Plus qu’un moment sportif, c’est une fête, un instant de convivialité et d’enthousiasme qui unit spectateurs et athlètes. .

Place Châtelet Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

Chartres once again hosts the start of Paris-Tours. One of the great classics, this race attracts enthusiasts and the curious alike, giving everyone the chance to thrill to the passing of the peloton.

German :

In Chartres findet wieder einmal der Start von Paris-Tours statt. Dieses Rennen, das zu den großen Klassikern zählt, zieht sowohl Fans als auch Neugierige an und bietet jedem die Gelegenheit, beim Vorbeifahren des Pelotons mitzufiebern.

Italiano :

Chartres ospita ancora una volta la partenza della Parigi-Tours. Una delle grandi classiche, questa corsa attira appassionati e curiosi e offre a tutti la possibilità di emozionarsi al passaggio del gruppo.

Espanol :

Chartres acoge una vez más la salida de la París-Tours. Esta carrera, una de las grandes clásicas, atrae por igual a aficionados y curiosos, y brinda a todos la oportunidad de emocionarse con el paso del pelotón.

