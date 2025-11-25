Cyclistes, Brillez ! – Campagne pour une visibilité renforcée Nantes et communes de la métropole Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-25 17:30 – 19:30

Gratuit : oui Tout public

L’association Place au Vélo s’associe à la campagne nationale de la FUB pour rappeler l’importance de la visibilité à vélo. L’opération « Cyclistes, Brillez ! » se déroulera en novembre et décembre dans la métropole nantaise, afin de sensibiliser les cyclistes à bien voir et être vus, alors que la nuit tombe de plus en plus tôt. L’objectif est simple : sécuriser les déplacements à vélo en informant les cyclistes sur les équipements obligatoires et recommandés (éclairage, dispositifs réfléchissants) et en leur permettant de repartir correctement équipés grâce à la distribution de matériel adapté. Cette initiative repose sur la mobilisation des bénévoles de Place au Vélo, avec le soutien de NAOLIB et l’appui de la police municipale. Ensemble, l’objectif est de réduire les risques d’accidents et promouvoir une pratique cyclable sûre pour toutes et tous. Place au Vélo sera présent sur 6 points stratégiques de la métropole nantaise pour informer, conseiller et équiper les cyclistes :- Jeudi 20 novembre 2025 de 17h à 19h – Saint-Sébastien-sur-Loire : à côté du Pont Senghor- Mardi 25 novembre 2025 de 17h30 à 19h30 – La Chapelle-sur-Erdre : piste cyclable côté Jonelière- Jeudi 27 novembre 2025 de 17h à 19h – Pont Morand, en bas de la rue Paul Bellamy- Mardi 2 décembre 2025 de 17h à 19h – Campus universitaire du Tertre, à côté du pôle étudiant- Jeudi 5 décembre 2025 de 17h à 19h – Quai de la Fosse, à côté du pont Anne de Bretagne- Mardi 9 décembre 2025 de 17h à 19h – Pirmil, au sud du pont

Nantes et communes de la métropole Nantes 44000

https://placeauvelo-nantes.fr/