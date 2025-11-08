Cyclistes brillez Être vu et être bien vu ! Vaux-sur-Mer

Cyclistes brillez Être vu et être bien vu ! Vaux-sur-Mer samedi 8 novembre 2025.

Cyclistes brillez Être vu et être bien vu !

Vaux-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif :

Date :

Début : 2025-11-08 10:00:00

fin : 2025-11-08 20:00:00

Date(s) :

2025-11-08

L’association Vélo Pays Royannais et la Ville de Vaux-sur-Mer s’associent pour relayer l’opération cyclistes, brillez stands d’informations et circuit vélo dans la ville.

Vaux-sur-Mer 17640 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 53 00 mairie@vaux-atlantique.com

English :

The Vélo Pays Royannais association and the town of Vaux-sur-Mer have joined forces to promote the cyclistes, brillez operation, with information stands and a bike tour of the town.

German :

Der Verein Vélo Pays Royannais und die Stadt Vaux-sur-Mer haben sich zusammengeschlossen, um die Aktion cyclistes, brillez zu verbreiten: Informationsstände und eine Fahrradtour durch die Stadt.

Italiano :

L’associazione Vélo Pays Royannais e la città di Vaux-sur-Mer uniscono le forze per promuovere l’operazione cyclistes, brillez , con stand informativi e un tour in bicicletta della città.

Espanol :

La asociación Vélo Pays Royannais y la ciudad de Vaux-sur-Mer se unen para promover la operación cyclistes, brillez , con puestos de información y un recorrido en bicicleta por la ciudad.

