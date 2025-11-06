Cyclistes Brillez ! Pontarlier

Cyclistes Brillez !

Place d’Arçon Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-06 17:00:00

fin : 2025-11-07 18:30:00

Date(s) :

2025-11-06 2025-11-07

Organisé par l’Association Selle Vous Plait.

À vélo, bien voir et être vu c’est vital pour assurer sa propre sécurité et celle des autres usagers. Selle Vous Plait profite du changement d’heure et du retour des nuits plus longues pour aller à la rencontre des cyclistes et les sensibiliser à l’importance d’un bon éclairage. .

Place d’Arçon Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 39 10 26 svp25@gmx.com

