L’histoire CYCL’LOKO La grande cérémonie

Avec la Cie Monde à Part

Ou comment se réinventer un grand-père en super héros !

Depuis la mort de leur grand-père, Raymond et Victoire organisent des cérémonies pour célébrer sa carrière et son palmarès. Ensemble ils rejouent les courses de leur aïeul des plus célèbres“classiques” à la Grande Boucle et tentent ainsi de réparer une histoire familiale cabossée ! Un hommage qui nous emmène dans un univers à la fois tendre,baroque, nostalgique et déjanté ! Un spectacle à la frontière du conte, du théâtre de rue et de la ‘’bidouille’’manipulée ! Embarquement assuré pour le meilleur et pour le pire dans une épopée sportive d’un homme qui atout ‘’presque failli gagner’’. .

Grenade-sur-l’Adour 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 03 75 36 mediatheque@grenadesuradour.fr

