Cycl’n Trip

LOUDENVIELLE Loudenvielle Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 09:00:00

fin : 2026-07-13 12:00:00

Date(s) :

2026-07-13

Cols réservés aux cyclistes pendant 5 jours de 9h à 12h, certaines routes menant aux cols seront fermées aux voitures et réservées uniquement aux cyclistes. Aucun véhicule ne pourra monter ou descendre, sauf exceptions pour raisons de sécurité. Des zones d’accueil seront installées au début de chaque col pour filtrer les véhicules et accueillir les cyclistes.

✅ Gratuit Ouvert à tous Pas besoin de s’inscrire ni de partir à une heure précise ‍♂️ Ravitaillement et souvenir offerts au sommet

13/07/26 Col d’Azet, Col de Peyresourde, Altiport Peyragudes, Port de Balès 14/07/26 Col du Portet, Col d’Aspin 15/07/26 Col du Tourmalet, montée de Luz Ardiden Autres dates sur le site internet Pyrénées Cycl’n Trip

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LOUDENVIELLE Loudenvielle 65510 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 56 70 00 laboutique@ha-py.fr

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English :

Passes reserved for cyclists For 5 days, from 9 a.m. to 12 p.m., certain roads leading to the passes will be closed to cars and reserved for cyclists only. No vehicles will be allowed up or down, except for safety reasons. Reception areas will be set up at the start of each pass to filter vehicles and welcome cyclists.

? Free Open to all No need to register or set off at a specific time???? Refreshments and souvenirs at the summit

07/13/26: Col d’Azet, Col de Peyresourde, Altiport Peyragudes, Port de Balès 07/14/26: Col du Portet, Col d’Aspin 07/15/26: Col du Tourmalet, ascent to Luz Ardiden Other dates on the website: Pyrénées Cycl’n Trip

L’événement Cycl’n Trip Loudenvielle a été mis à jour le 2026-03-25 par OT de la Vallée du Louron|CDT65