Cyclo beer tour sur les berges de la Souchez Lens

16 place Jean Jaurès Lens Pas-de-Calais

Début : 2025-08-30

fin : 2025-08-30

2025-08-30

Cet été on vous invite à découvrir le territoire autrement.

Entre découvertes patrimoniales, immersions dans la nature et haltes brassicoles, l’itinéraire offre une belle échappée à vivre entre amis ou en couple.

Partez pour un aller-retour de 30 kilomètres en milieu plat vous emmène au marais de la Galance à Noyelles-sous-Lens, au lagunage à Harnes et à la confluence de la Deûle et de la Souchez à Courrières. Vous allez découvrir d’anciens paysages créés par l’industrie réinvestis par la nature.

Une pause rafraichissante est prévue au 9-9bar à Oignies. .

16 place Jean Jaurès Lens 62300 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 67 66 66 info@tourisme-lens.fr

English :

This summer, we invite you to discover the region in a whole new way.

German :

Diesen Sommer laden wir Sie ein, das Gebiet auf andere Weise zu entdecken.

Italiano :

Quest’estate vi invitiamo a scoprire la regione in modo diverso.

Espanol :

Este verano le invitamos a descubrir la región de una forma diferente.

L’événement Cyclo beer tour sur les berges de la Souchez Lens a été mis à jour le 2025-06-13 par Office de Tourisme de Lens-Liévin