Cyclo-croisière Découverte de l’Oise Compiègne

Le Boat & Bike ou croisière vélo, vous connaissez ? Testez le concept au travers du circuit Pont Sainte-Maxence / Compiègne en faisant l’aller à vélo et le retour en bateau… ou vice-versa.

Une sortie originale pour les amateurs de balades à vélo : aller à vélo, retour détente en bateau… L’activité croisière-vélo, appelée Boat & Bike, c’est l’idée sympathique de combiner l’itinérance à vélo au confort et à la convivialité d’une croisière.

Et toujours cette année un rallye découverte, disponible en version enfant et adulte, qui vous permet de découvrir les richesses du circuit de façon ludique. En toute autonomie, durant toute la journée vous êtes en effet amenés à résoudre des énigmes. Tout en vous amusant, vous en apprenez plus sur l’univers de la batellerie, les sites naturels et culturels présents sur le parcours.

La réservation est obligatoire et se fait auprès de la Communauté de Communes des Deux Vallées.

Par téléphone au 03.44.40.28.86 ou par mail à servicecommercial@cc2v.fr ou en ligne. 20 .

63 Rue de l’Oise Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 28 86 servicecommercial@cc2v.fr

