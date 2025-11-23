Cyclo-Cross à Gourdon Gourdon
Cyclo-Cross à Gourdon Gourdon dimanche 23 novembre 2025.
Cyclo-Cross à Gourdon
Plan d’eau »Écoute s’il pleut » Gourdon Lot
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23 15:00:00
fin : 2025-11-23
Date(s) :
2025-11-23
Le club de Gourdon Cyclisme organise sont Cyclocross 2025 UFOLEP , épreuve qualificative au Championnat régional
Le club de Gourdon Cyclisme organise sont Cyclocross 2025 UFOLEP , épreuve qualificative au Championnat régional. Spectateurs, spectatrices n’hésitez pas à venir encourager les coureurs, l’entrée est gratuite ! .
Plan d’eau »Écoute s’il pleut » Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 6 32 64 07 53
English :
The Gourdon Cycling Club is organizing its UFOLEP Cyclocross 2025, a qualifier for the regional championship
German :
Der Club Gourdon Cyclisme organisiert den Cyclocross 2025 UFOLEP, der für die Regionalmeisterschaft qualifiziert
Italiano :
Il Club Ciclistico Gourdon organizza il suo UFOLEP Cyclocross 2025, evento di qualificazione per i campionati regionali
Espanol :
El Club Ciclista de Gourdon organiza su UFOLEP Ciclocross 2025, prueba puntuable para los campeonatos regionales
L’événement Cyclo-Cross à Gourdon Gourdon a été mis à jour le 2025-11-06 par OT Gourdon