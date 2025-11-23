Cyclo-Cross à Gourdon

Plan d’eau »Écoute s’il pleut » Gourdon Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23 15:00:00

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

Le club de Gourdon Cyclisme organise sont Cyclocross 2025 UFOLEP , épreuve qualificative au Championnat régional

Le club de Gourdon Cyclisme organise sont Cyclocross 2025 UFOLEP , épreuve qualificative au Championnat régional. Spectateurs, spectatrices n’hésitez pas à venir encourager les coureurs, l’entrée est gratuite ! .

Plan d’eau »Écoute s’il pleut » Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 6 32 64 07 53

English :

The Gourdon Cycling Club is organizing its UFOLEP Cyclocross 2025, a qualifier for the regional championship

German :

Der Club Gourdon Cyclisme organisiert den Cyclocross 2025 UFOLEP, der für die Regionalmeisterschaft qualifiziert

Italiano :

Il Club Ciclistico Gourdon organizza il suo UFOLEP Cyclocross 2025, evento di qualificazione per i campionati regionali

Espanol :

El Club Ciclista de Gourdon organiza su UFOLEP Ciclocross 2025, prueba puntuable para los campeonatos regionales

L’événement Cyclo-Cross à Gourdon Gourdon a été mis à jour le 2025-11-06 par OT Gourdon