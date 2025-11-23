Cyclo cross à la Maison de quartier Clair Vallon Bagnères-de-Bigorre
Cyclo cross à la Maison de quartier Clair Vallon Bagnères-de-Bigorre dimanche 23 novembre 2025.
Début : 2025-11-23 11:15:00
fin : 2025-11-23
2025-11-23
Organisé par l’ACBB.
Programmation en 2eme image.
à la Maison de quartier Clair Vallon BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie
English :
Organized by the ACBB.
Program in 2nd image.
German :
Organisiert von der ACBB.
Programmierung im 2. Bild.
Italiano :
Organizzato dall’ACBB.
Programma nella seconda immagine.
Espanol :
Organizado por la ACBB.
Programa en 2ª imagen.
L’événement Cyclo cross Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2025-11-08 par Pôle du Tourmalet |CDT65