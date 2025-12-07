Cyclo-cross Rue de Bellevue Beaumont-sur-Sarthe

Cyclo-cross

Traditionnel cyclo-cross à Beaumont-sur-Sarthe, organisé par l’AC Belmontaise !

Le dimanche 7 décembre, l’AC Belmontaise vous donne rendez-vous pour son traditionnel cyclo-cross !

Départs Place Beau Site (Rue de Bellevue)

– 11h mini-cross

– 13h U17 et U15

– 14h U19 et femmes

– 15h30 séniors et U23

Animé par Rémi Fillon. Restauration sur place. .

Rue de Bellevue Place Beau Site Beaumont-sur-Sarthe 72170 Sarthe Pays de la Loire

English :

Traditional cyclo-cross in Beaumont-sur-Sarthe, organized by AC Belmontaise!

German :

Traditionelles Cyclo-Cross in Beaumont-sur-Sarthe, organisiert vom AC Belmontaise!

Italiano :

Ciclocross tradizionale a Beaumont-sur-Sarthe, organizzato dall’AC Belmontaise!

Espanol :

Ciclocross tradicional en Beaumont-sur-Sarthe, ¡organizado por el AC Belmontaise!

