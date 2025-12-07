Cyclo-cross Rue de Bellevue Beaumont-sur-Sarthe
Cyclo-cross Rue de Bellevue Beaumont-sur-Sarthe dimanche 7 décembre 2025.
Cyclo-cross
Rue de Bellevue Place Beau Site Beaumont-sur-Sarthe Sarthe
Début : 2025-12-07 11:00:00
fin : 2025-12-07
2025-12-07
Traditionnel cyclo-cross à Beaumont-sur-Sarthe, organisé par l’AC Belmontaise !
Le dimanche 7 décembre, l’AC Belmontaise vous donne rendez-vous pour son traditionnel cyclo-cross !
Départs Place Beau Site (Rue de Bellevue)
– 11h mini-cross
– 13h U17 et U15
– 14h U19 et femmes
– 15h30 séniors et U23
Animé par Rémi Fillon. Restauration sur place. .
English :
Traditional cyclo-cross in Beaumont-sur-Sarthe, organized by AC Belmontaise!
German :
Traditionelles Cyclo-Cross in Beaumont-sur-Sarthe, organisiert vom AC Belmontaise!
Italiano :
Ciclocross tradizionale a Beaumont-sur-Sarthe, organizzato dall’AC Belmontaise!
Espanol :
Ciclocross tradicional en Beaumont-sur-Sarthe, ¡organizado por el AC Belmontaise!
