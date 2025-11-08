Cyclo-cross d’Arçon Arçon
Stade Florence Baverel Arçon Doubs
Début : 2025-11-08 10:30:00
fin : 2025-11-08 17:00:00
2025-11-08
À partir de 9h30.
Organisé par le Vélo Club Morteau Montbenoît.
Courses interrégionales FFC Garçons et Féminines de minimes à seniors. Courses amateurs Jeunes et Minimes le matin dès 10h30, courses masters féminines à partir de midi, puis courses seniors l’après-midi à partir de 13h. Buvette et restauration sur place.
Engagement gratuit.
Renseignements auprès des membres du Vélo club. .
Stade Florence Baverel Arçon 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 67 60 95 vcmorteaumontbenoit@orange.fr
