Cyclo cross de Pujols Palay

Salle du Palay Pujols Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

L’UCSP organise son Cyclo cross de Pujols (circuit village médiéval et chemin de ronde).

12h épreuve initiation enfants moins de 11 ans (port du casque et inscription sur place).

13h départs toutes catégories ufolep.

Plus de renseignements par téléphone.

Salle du Palay Pujols 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 70 78 93

English : Cyclo cross de Pujols Palay

UCSP organizes its Cyclo cross de Pujols (medieval village circuit and chemin de ronde).

12pm: introductory event for children under 11 (helmets must be worn and registration on site).

1pm: departures for all ufolep categories.

Further information by phone.

L’événement Cyclo cross de Pujols Palay Pujols a été mis à jour le 2026-01-19 par OT Villeneuve Vallée du Lot