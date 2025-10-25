Cyclo-Cross de Soetrich 2ème manche Challenge Mosellan Hettange-Grande

Cyclo-Cross de Soetrich 2ème manche Challenge Mosellan Hettange-Grande samedi 25 octobre 2025.

Cyclo-Cross de Soetrich 2ème manche Challenge Mosellan

2 Rue du Stade Hettange-Grande Moselle

Samedi 2025-10-25 10:30:00

Le stade de football de Soetrich sera le théâtre de la 2ème manche du Challenge Mosellan de cyclo-cross, un rendez-vous incontournable pour les amateurs de vélo tout-terrain.

Tout au long de la journée, venez assister à des courses variées, couvrant toute catégorie d’âge.

Une buvette ainsi qu’un point de restauration seront disponibles sur place pour les spectateurs.Tout public

English :

The Soetrich soccer stadium will be the setting for the 2nd round of the Moselle Cyclo-cross Challenge, a not-to-be-missed event for off-road bike enthusiasts.

Throughout the day, come and watch a variety of races covering all age categories.

A refreshment stand and a food court will be available on site for spectators.

German :

Im Fußballstadion von Soetrich findet der zweite Lauf des Challenge Mosellan de cyclo-cross statt, ein Muss für alle Fans von Geländerädern.

Den ganzen Tag über können Sie an verschiedenen Rennen teilnehmen, die alle Altersklassen abdecken.

Für die Zuschauer gibt es einen Imbiss und einen Imbissstand.

Italiano :

Lo stadio di calcio Soetrich sarà la sede della 2a prova del Moselle Cyclo-cross Challenge, un evento imperdibile per gli appassionati di ciclismo fuoristrada.

Durante tutta la giornata, potrete assistere a una serie di gare per tutte le categorie di età.

Per gli spettatori saranno presenti un punto di ristoro e un’area di ristoro.

Espanol :

El estadio de fútbol de Soetrich será el escenario de la 2ª prueba del Moselle Cyclo-cross Challenge, una cita ineludible para los aficionados al ciclismo todoterreno.

Durante todo el día, podrá asistir a diversas carreras de todas las categorías de edad.

Los espectadores dispondrán de un avituallamiento y un patio de comidas.

