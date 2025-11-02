Cyclo-cross de Soubise Soubise

Port de plaisance Soubise Charente-Maritime

Début : 2025-11-02 10:00:00

fin : 2025-11-02 18:00:00

2025-11-02

1er cyclo-cross de Soubise et du pays Rochefortais !

Port de plaisance Soubise 17780 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 86 80 65 veloclubrochefortais@hotmail.fr

English : Soubise Cyclo-cross

1st cyclo-cross de Soubise et du pays Rochefortais!

German : Cyclocross von Soubise

1. Cyclo-Cross von Soubise und dem Pays Rochefortais!

Italiano :

1° ciclocross di Soubise e della regione di Rochefort!

Espanol :

¡1er ciclocross de Soubise y de la región de Rochefort!

