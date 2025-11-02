Cyclo-cross de Soubise Soubise
Cyclo-cross de Soubise Soubise dimanche 2 novembre 2025.
Cyclo-cross de Soubise
Port de plaisance Soubise Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-02 10:00:00
fin : 2025-11-02 18:00:00
Date(s) :
2025-11-02
1er cyclo-cross de Soubise et du pays Rochefortais !
.
Port de plaisance Soubise 17780 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 86 80 65 veloclubrochefortais@hotmail.fr
English : Soubise Cyclo-cross
1st cyclo-cross de Soubise et du pays Rochefortais!
German : Cyclocross von Soubise
1. Cyclo-Cross von Soubise und dem Pays Rochefortais!
Italiano :
1° ciclocross di Soubise e della regione di Rochefort!
Espanol :
¡1er ciclocross de Soubise y de la región de Rochefort!
L’événement Cyclo-cross de Soubise Soubise a été mis à jour le 2025-10-11 par Office de Tourisme Rochefort Océan