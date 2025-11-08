Cyclo-cross des Ozières Les Ozières Yzeure

Les Ozières Chemin des Ozières Yzeure Allier

2025-11-08 12:00:00

2025-11-08

2025-11-08

Épreuves de cyclocross, organisées par la Romya. Venez encourager toutes les catégories, de U7 à élites et Master + 45 ans.

Les Ozières Chemin des Ozières Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Cyclocross events, organized by Romya. Come and cheer on all categories, from U7 to elite and Master + 45 years.

German :

Cyclocross-Events, organisiert von der Romya. Kommen Sie und feuern Sie alle Kategorien an, von U7 bis Elite und Master + 45 Jahre.

Italiano :

Eventi di ciclocross organizzati da Romya. Venite a fare il tifo per tutte le categorie, dagli U7 agli Elite e ai Master over 45.

Espanol :

Pruebas de ciclocross organizadas por Romya. Ven a animar a todas las categorías, desde Sub7 hasta élite y Masters de más de 45 años.

