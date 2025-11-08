Cyclo-cross des Ozières Les Ozières Yzeure
Cyclo-cross des Ozières Les Ozières Yzeure samedi 8 novembre 2025.
Début : 2025-11-08 12:00:00
Épreuves de cyclocross, organisées par la Romya. Venez encourager toutes les catégories, de U7 à élites et Master + 45 ans.
English :
Cyclocross events, organized by Romya. Come and cheer on all categories, from U7 to elite and Master + 45 years.
German :
Cyclocross-Events, organisiert von der Romya. Kommen Sie und feuern Sie alle Kategorien an, von U7 bis Elite und Master + 45 Jahre.
Italiano :
Eventi di ciclocross organizzati da Romya. Venite a fare il tifo per tutte le categorie, dagli U7 agli Elite e ai Master over 45.
Espanol :
Pruebas de ciclocross organizadas por Romya. Ven a animar a todas las categorías, desde Sub7 hasta élite y Masters de más de 45 años.
