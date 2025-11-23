Cyclo-cross d’Ornans Espace Nautiloue Ornans
Espace Nautiloue Allée de la Tour de Peilz Ornans Doubs
Début : 2025-11-23 10:00:00
fin : 2025-11-23 17:00:00
2025-11-23
Une journée festive et sportive organisée le Vélo Club d’Ornans. Le cyclo-cross est une manche du Challenge Jeune cyclo-cross de la région Bourgogne-Franche-Comté.
Au programme
> 11h Ecole de cyclisme
> 13h30 Masters & U17 & Féminines
> 14h30 U19 & Séniors Hommes
Buvette & restauration chaude sur place .
Espace Nautiloue Allée de la Tour de Peilz Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 62 03 24 contact@vcornans.com
