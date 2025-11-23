Cyclo-cross d’Ornans Espace Nautiloue Ornans

Cyclo-cross d’Ornans

Ornans

23 novembre 2025

10:00:00 - 17:00:00

Une journée festive et sportive organisée le Vélo Club d’Ornans. Le cyclo-cross est une manche du Challenge Jeune cyclo-cross de la région Bourgogne-Franche-Comté.

Au programme

> 11h Ecole de cyclisme

> 13h30 Masters & U17 & Féminines

> 14h30 U19 & Séniors Hommes

Buvette & restauration chaude sur place .

Espace Nautiloue Allée de la Tour de Peilz Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 62 03 24 contact@vcornans.com

