Cyclo cross du chateau, Montguyon

Cyclo cross du chateau

rue de la Vieille Tour Montguyon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-27

fin : 2025-12-28

Date(s) :

2025-12-27

samedi UFOLEP à partir de 13h30

Dimanche FFC

Restauration sur place

.

rue de la Vieille Tour Montguyon 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 02 31 41

English :

saturday: UFOLEP from 1:30 p.m

Sunday: FFC

Catering on site

