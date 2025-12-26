Cyclo cross du chateau, Montguyon
Cyclo cross du chateau, Montguyon samedi 27 décembre 2025.
Cyclo cross du chateau
rue de la Vieille Tour Montguyon Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-27
fin : 2025-12-28
Date(s) :
2025-12-27
samedi UFOLEP à partir de 13h30
Dimanche FFC
Restauration sur place
.
rue de la Vieille Tour Montguyon 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 02 31 41
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
saturday: UFOLEP from 1:30 p.m
Sunday: FFC
Catering on site
L’événement Cyclo cross du chateau Montguyon a été mis à jour le 2025-12-23 par Offices de Tourisme de Jonzac