Cyclo cross du chateau, Montguyon

Cyclo cross du chateau, Montguyon samedi 27 décembre 2025.

Cyclo cross du chateau

rue de la Vieille Tour Montguyon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-27
fin : 2025-12-28

Date(s) :
2025-12-27

samedi UFOLEP à partir de 13h30
Dimanche FFC
Restauration sur place
  .

rue de la Vieille Tour Montguyon 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 02 31 41 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

saturday: UFOLEP from 1:30 p.m
Sunday: FFC
Catering on site

L’événement Cyclo cross du chateau Montguyon a été mis à jour le 2025-12-23 par Offices de Tourisme de Jonzac